السبت.. دورة تثقيفية لأئمة أوقاف بنى سويف للتوعية السكانية

كتب – إسماعيل رفعت

اعتمدت الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية التاسعة عشرة فى التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لـ (200) إمام بمديرية أوقاف بني سويف لمدة يومين، السبت والأحد 6 و 7 / 7/ 2019، بمسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف.

قالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية.

ويحضر الدورة 200 إمام، وهم..

1. احمد السيد عبد العال بندر بنى سويف

2. محمود يونس محمد بندر بنى سويف

3. مصطفى كمال صبحى بندر بنى سويف

4. احمد حسين رمضان بندر بنى سويف

5. عمر نوح عبد القادر بندر بنى سويف

6. خيرى طة شاكر بندر بنى سويف

7. سيد محمود زايد بندر بنى سويف

8. عبد العظيم ابراهيم بيومى بندر بنى سويف

9. احمد فتحى احمد بندر بنى سويف

10. حسين ميهوب عبدالتواب بندر بنى سويف

11. محمد سلطان احمد بندر بنى سويف

12. طة على محمد بندر بنى سويف

13. ربيع شحاتة عبد العزيز بندر بنى سويف

14. محمد نصر عبد المحسن بندر بنى سويف

15. محمود ابراهيم الدسوقى بندر بنى سويف

16. حمادة قرنى عبد الله بندر بنى سويف

17. محمد ميهوب سليمان بندر بنى سويف

18. سلمان عبد العزيز عبد الجواد بندر بنى سويف

19. جمال محمد متولى بندر بنى سويف

20. ناصر احمد زناتى بندر بنى سويف

21. خالد عبد الله ابو بكر بندر بنى سويف

22. عبد الناصر احمد محمد بندر بنى سويف

23. ابو السعود سيد عبد الوهاب بندر بنى سويف

24. مبروك مختار محمد بندر بنى سويف

25. محمد رمضان محمد بندر بنى سويف

26. محمد عبد عبد العظيم محمد بندر بنى سويف

27. سيد احمد ابو الفرج مركز بنى سويف

28. شعبان محمد عويس مركز بنى سويف

29. عطية معتوق محمود مركز بنى سويف

30. احمد فتحى محمود مركز بنى سويف

31. عيد شعيب محمد مركز بنى سويف

32. مصطفى مجدى عويس مركز بنى سويف

33. محمد عيد شعبان مركز بنى سويف

34. عادل محمد حسين مركز بنى سويف

35. محمد على حسن مركز بنى سويف

36. احمد كمال محمد مركز بنى سويف

37. ايمن حسن محمود مركز بنى سويف

38. فرج محمد مليجى مركز بنى سويف

39. شريف عبد التواب ابو زيد مركز بنى سويف

40. مصطفى صلاح عبد الستار مركز بنى سويف

41. احمد عبد الحليم عبد العظيم مركز بنى سويف

42. حسن سيد محمد مركز بنى سويف

43. يس محمد تمام مركز بنى سويف

44. رجب عبد العظيم محمد مركز بنى سويف

45. احمد قياتى احمد مركز بنى سويف

46. محمود عبد المجيد سيد مركز بنى سويف

47. وائل احمد حنفى عبد المجيد مركز بنى سويف

48. راضى محمد راضى مركز بنى سويف

49. عيد عبد الفتاح حسن مركز بنى سويف

50. طة عبد المنجد محمد مركز بنى سويف

51. رمضان بدوى حسن ناصر

52. ابو الخير سعد عبد اللطيف ناصر

53. يمانى تمام جنيدى ناصر

54. محمد متولى حسن ناصر

55. خليفة عبد الحليم عللى ناصر

56. على قرنى عويس ناصر

57. كمال عبد الحميد عويس ناصر

58. محمود محمد سيد ناصر

59. بدوى سعداوى احمد ناصر

60. حمادة عيد قرنى ناصر

61. محمد عبد الحميد شعبان ناصر

62. عبد الستار عبد الحميد عبد العليم ناصر

63. اشرف عبد الحميد عبد العليم ناصر

64. محمود سعد اسماعيل ناصر

65. حسين جابر حسين ناصر

66. سيد عبد القادر محمد ناصر

67. نادى على سالم ناصر

68. محمد جابر محمد ناصر

69. حمادة عمر محمد ناصر

70. سالم محمد خليفة ناصر

71. عصام هاشم احمد ناصر

72. على عيده على بكر ناصر

73. اشرف ربيع محمدين ناصر

74. احمد حسانين حسان ناصر

75. محمود صابر محمد ناصر

76. عمر حامد ربيع الواسطى

77. عمر على احمد الواسطى

78. عبد الله سعد عبد الله الواسطى

79. محمود حسين زكى الواسطى

80. عمرو محمد عبد الصمد الواسطى

81. محمد عزمى على الواسطى

82. احمد سيد سيد الواسطى

83. محمد عبد التواب احمد الواسطى

84. محمد محمود ابو بكر الواسطى

85. عمر محمود عويس الواسطى

86. محمد عبد النبى عبد العليم الواسطى

87. محمد عبد العزيز سالم الواسطى

88. عمر رمضان قرنى الواسطى

89. عبد التواب سعيد محمود الواسطى

90. رمضان طة محمد الواسطى

91. احمد سعيد محمد الواسطى

92. احمد عبد التواب مشرف الواسطى

93. ربيع طة محمد الواسطى

94. محمد حسن عبد الوهاب الواسطى

95. حسين محمود حسن الواسطى

96. محمود جمال علوانى الواسطى

97. محمد محمد ابو سريع الواسطى

98. عادل محمد زكى الواسطى

99. ايمن عبد العال سلطان الواسطى

100. طة فايز طة الواسطى

101. محمد جمال كمال اهناسيا

102. محمد عبد الحميد عبد الستار اهناسيا

103. خيرى قاسم على اهناسيا

104. احمد غريب محمد اهناسيا

105. طة احمد رضوان اهناسيا

106. عبد العظيم محمد عبد الصمد اهناسيا

107. عبد الرحمن غانم دياب اهناسيا

108. احمدمحمد احمد اهناسيا

109. ربيع سعد طة اهناسيا

110. محمد محمود عبد الفتاح اهناسيا

111. طة منير مبروك اهناسيا

112. محمد محمد ابراهيم اهناسيا

113. مسعد محمود سعد اهناسيا

114. محمود سيد قرنى اهناسيا

115. محمد وفيق محمود اهناسيا

116. علاء محمد عبد الماجد اهناسيا

117. محمد سيد محمد اهناسيا

118. ربيع جودة احمد اهناسيا

119. احمد عويس محمد اهناسيا

120. محمد سيد محمد اهناسيا

121. حجاج عرفات محمد اهناسيا

122. محمود نادى محمد اهناسيا

123. احمد بكرى محسن اهناسيا

124. رمضان عبد اللطيف احمد اهناسيا

125. حسين سعد حسين اهناسيا

126. مصطفى محمود موسى ببا

127. رمضان سيد احمد ببا

128. محمد عبد الكريم عيسى ببا

129. محمد احمد جنيدى ببا

130. صبحى عبد العظيم ابو الفضل ببا

131. وحيد محمود عبدة ببا

132. محمود محمد عبد العظيم ببا

133. رمضان جمعه حسين ببا

134. الحسين عبد الرسول حسن ببا

135. محمدفتحى عبد العزيز ببا

136. محمود سليمان محمود ببا

137. يوسف عبد القادر احمد ببا

138. عبد التواب بكرى عبد التواب ببا

139. على احمد البحرى ببا

140. محمد مبروك مرسى ببا

141. رجب محمد احمد ببا

142. احمد محمد رجب ببا

143. عبد الرحمن السيد عبد الوهاب ببا

144. محمد عبد الباسط ابراهيم ببا

145. احمد نادى محمد ببا

146. تامر سيد على ببا

147. فرج رمضان عبد الله ببا

148. نجم الدين طلبة ببا

149. مصطفى فوزى زكى ببا

150. احمد حسن محمد ببا

151. احمد ماهر تمام سمسطا

152. مصطفى احمد عبد الوهاب سمسطا

153. مجدى حمدى عبد الصمد سمسطا

154. محمد دياب عبد الوهاب سمسطا

155. اشرف محمد مندراوى سمسطا

156. قياتى عبد الستار تمام سمسطا

157. عبد السلام ابو بكر عبد الستا سمسطا

158. مجدى محمود على نصر سمسطا

159. محمد عبد المغنى سمسطا

160. محمد طة تمام سمسطا

161. مصطفى احمد عبد السلام سمسطا

162. محمود محمد سعد سمسطا

163. ماجد معوض مبروك سمسطا

164. وليد فوزى محمود سمسطا

165. عمر احمد خلف سمسطا

166. يحيى عبد العزيز ابراهيم سمسطا

167. رمضان حامد حسن سمسطا

168. ياسر محمد عبد الله سمسطا

169. تامر علام عبيد سمسطا

170. محمد السيد معوض سمسطا

171. مصطفى محمد محمد سمسطا

172. سمير جودة عبد الوهاب سمسطا

173. بهجت خلف فهمى سمسطا

174. مومن السيد معوض سمسطا

175. محمود محمد محمود سمسطا

176. احمد محمد محمود الفشن

177. على شعبان عثمان الفشن

178. مصطفى حسن احمد الفشن

179. سيد حسن امام الفشن

180. احمد رمضان محمود الفشن

181. محمد عبد الفتاح محمد الفشن

182. عطية الامير حسين الفشن

183. محمد عبد المنعم محمد الفشن

184. احمد مسعد احمد الفشن

185. خالد زغلول احمد الفشن

186. كامل محمد كامل الفشن

187. محمد سيد محمد الفشن

188. على سيد عبد الوهاب الفشن

189. جمال عيد عبد المجيد الفشن

190. عاشور عامر حسن الفشن

191. محمد عيد محمد الفشن

192. محمود محمد نادى الفشن

193. حمادة ربيع حسن الفشن

194. سيد على طلب الفشن

195. محمد عيد توفيق الفشن

196. رمضان حسين عبد الحافظ الفشن

197. عمر يحيى امين الفشن

198. علاء رمضان امين الفشن

199. مصطفى سيد مصطفى الفشن

200. ياسر محمد سعد الفشن