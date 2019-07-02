السائق المتهم باغتصاب طفلة فى المرج: قولت لها تعالى نشترى حلويات

كتب كريم صبحى

أدلى السائق المتهم باستدراج طفلة، بحجة شراء حلوى لها فى منزل مهجور، واعتدى عليها جنسيا باعترافات تفصيلية فى التحقيقات.

وقال المتهم فى التحقيقات، أنه كان يسير فى الشارع عقب عودته من عمله، وشاهد طفلة فى الشارع، فاختمرت فى عقله الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته انه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما اكتشف آثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق كان يسير فى الشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واحالته للنيابة.