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الزراعة تعلن تحصين 990 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:49 م
الزراعة تعلن تحصين 990 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية تحصين ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، يوضح أنه تم تحصين 990 ألف و452 رأس ماشية بينهم "604 ألف و826 أبقار، 341 ألفًا و608 جاموس، 41 ألف و673 أغنام، و23
 
وتواصل الخدمات البيطرية، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة  بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة،  موضحا أنه منذ بدء الحملة  تم توفير اللقاحات والتنسيق كاملا مع المحافظين وعدة وزرات  فى الحملة  وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة ، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.
 
وتابع التقرير، أن جميع  الوحدات  مجهزة على مستوى الجمهورية فى  المشاركة  بالحملة القومية  لتحصين الماشية ، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من  الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة  للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين.
 
وأوضح التقرير، أن حملة التحصين تتم  من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

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الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

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