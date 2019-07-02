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الرى: إزالة 46 ألف و 306 حالة تعدى على النيل وتحرير 52 ألف و 777 مخالفة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:00 ص
الرى: إزالة 46 ألف و 306 حالة تعدى على النيل وتحرير 52 ألف و 777 مخالفة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى، أنه تم تنفيذ 23 إزالة فى 6 محافظات ( كفر الشيخ – المنيا – سوهاج- دمياط- الغربية- البحيرة)، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46 ألف و 306 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن.

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 52 ألف و 777 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين

الجدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


وزارة الرى

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

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