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الرئيس الألبانى يصف الانتخابات المحلية بالمهزلة ويدعو لتصويت جديد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:35 م
الرئيس الألبانى يصف الانتخابات المحلية بالمهزلة ويدعو لتصويت جديد البانيا
أ ش أ

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 أدان الرئيس الألباني إيلير ميتا اليوم الثلاثاء الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد الأحد ، واصفا إياها بالـ"مهزلة".
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الرئيس ميتا دعا إلى إجراء عملية تصويتية جديدة لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
 
وكان الرئيس قد حاول منع إجراء الانتخابات قائلا "إنها ستكون غير ديمقراطية دون مشاركة المعارضة التي أعلنت مقاطعة الانتخابات"، إلا أن رئيس الوزراء إيدي راما (من الحزب الاشتراكي الحاكم) أمر بإجراء انتخابات العمد وأعضاء المجالس المحلية والتي من المتوقع أن يحصد حزبه أغلبية الأصوات فيها.
 
وكانت المعارضة قد أعلنت إن انخفاض نسبة التصويت - التي بلغت 6ر21 % - أظهرت عدم دستورية وعدم قانونية الانتخابات، وكان من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية اليوم إلا أنه تم تأجيلها.

البانيا

الانتخابات المحلية

انتخابات العمد

المجالس المحلية

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