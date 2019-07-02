"الدولى للاتصالات" ينظم ندوة لبحث النفاذ إلى الانترنت بأسعار ميسرة

كتبت: هبة السيد

ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات الندوة العالمية التاسعة عشر للهيئات التنظيمية في الفترة من 9 إلى 12 يوليو في مدينة بورت فيلا بفانواتو وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيكون موضوع الندوة: "التوصيلية الشاملة، مستقبل التنظيم"، حيث ستوفر الندوة العالمية لعام 2019 منصة هامة للمنظمين وأصحاب المصلحة المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وتحديد الوسائل الكفيلة بتوفير التوصيلية والنفاذ إلى الإنترنت واستخدامها لفائدة الناس فى كل مكان بأسعار ميسورة وبطريقة آمنة ومأمونة وموثوق بها.