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الداخلية ردا على تحقيق المخدرات فى إمبابة: ضبطنا 22 متهم ونفذنا 345 حكم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:57 م
الداخلية ردا على تحقيق المخدرات فى إمبابة: ضبطنا 22 متهم ونفذنا 345 حكم وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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أعلنت وزارة الداخلية، أنها شنت حملات أمنية موسعة بمنطقة إمبابة، وذلك عقب التحقيق الصحفي التى نشرته "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع يخترق ربع الخراب بمنطقة البصراوى فى إمبابة".. لأول مرة شباك مسجد يتحول لـ"دولاب مخدرات".. بيع وشراء الكيف فى وضح النهار .. وكلمة السر "فى الجامع".. أهالى المنطقة يستغيثون من بلطجة الناضورجية.

 

وقالت وزارة الداخلية فى رد رسمى ، أن الحملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة بمنطقة البصراوى محل الشكوى عن ضبط "22" متهماَ وبحوزتهم "كميات من المواد المخردة، ومبالغ مالية، و26 قطعة سلاح أبيض"، كما تم تنفيذ عدد 345 حكم قضائى متنوع.

 

وأوضحت وزارة الداخلية، أن التحقيق جاء حول إنتشار ظاهرة الإتجار بالمواد المخدرة بشارع مصطفى الغيطانى بمنطقة البصراوى بإمبابة، وقيام عدد من الخارجين على القانون بترويج المواد المخدرة فى وضح النهار وعلى مدار اليوم، واستغلال أحد المساجد بالمنطقة (مسجد النور) كمنفذ لبيع المواد المخدرة، ومن خلال الفحص تبين عدم صحة ما تضمنه التحقيق بشأن استغلال المسجد المذكور كمنفذ لبيع المواد المخدرة، وأن المسجد المشار إليه يعمل بصورة طبيعية، وقد تم التقابل مع إمام المسجد وبسؤاله نفى ما ورد فى هذا الشأن، كما قامت أجهزة الوزارة بالوقوف على مظاهر هذا النشاط والعناصر القائمة عليه وضبطهم.

 

وأضاف بيان الوزارة – أن ما تم رصده لا يعدو سوى حالات فردية لترويج المواد المخدرة على سبيل التجزئة، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما عساه أن يخل بالأمن العام، كما أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداَ فى مجال توجيه الحملات الأمنية لضبط كل من يشكل خروجاَ على القانون.  


وزاره الداخليه

ربع الخراب

امبابه

تجاره المخدرات

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