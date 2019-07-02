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الداخلية التونسية تعلن القبض على 75 مهاجرا غير شرعى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:57 م
الداخلية التونسية تعلن القبض على 75 مهاجرا غير شرعى قوات الأمن التونسية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم،الثلاثاء، أن وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني ألقت القبض على 75 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا.

 

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى أن دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بـ"نابل" تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية انطلاقا من سواحل "قليبية"، وألقت القبض على 4 أشخاص من بينهم منظم العملية، واحتجزت زورقا مطاطيا مجهزا بمحرك وكمية من المحروقات.

 

كما أحبطت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بـ"المنستير" عملية اجتياز للحدود البحرية، وألقت القبض على 6 أشخاص من ولايتي "تونس" و"المهدية"، بعد تعطل مركبهم.

 

وتمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بـ"صفاقس" من ضبط مركب صيد على متنه 65 شخصًا من جنسيات إفريقية مختلفة، بعد تعطل مركبهم وتسرب المياه داخله. وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة الليبية، وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللزمة بحقهم.

 


تونس

الامن التونسى

هجرة

هجرة غير شرعية

صفاقس

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