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الخارجية الأمريكية تصنف "جيش تحرير بلوشستان" فى باكستان جماعة إرهابية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:30 م
الخارجية الأمريكية تصنف "جيش تحرير بلوشستان" فى باكستان جماعة إرهابية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تصنيف "جيش تحرير بلوشستان" فى باكستان جماعة إرهابية عالمية.

ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم عن الخارجية الأمريكية قولها إنها اتخذت هذه الخطوة لحرمان هذه الجماعة من الموارد التي تستخدمها فى شن الهجمات الإرهابية.

وأوضحت القناة أن هذا الإجراء يُعرِّض أى شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية يقدم المساعدة لتلك الجماعة لاتهامات جنائية وتجميد لأصوله على الأراضي الأمريكية.

ويُعد "جيش تحرير بلوشستان" إحدى الجماعات الانفصالية المسلحة التي تشن هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين الباكستانيين. 


وزارة الخارجية الأمريكية

جيش تحرير بلوشستان

الولايات المتحدة الأمريكية

جماعة إرهابية

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