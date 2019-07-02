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الحكومة تستهدف توقيع اتفاقيات بـ14 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية بـ2020

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:30 ص
الحكومة تستهدف توقيع اتفاقيات بـ14 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية بـ2020 رئيس الوزراء
كتب ــ عبد اللطيف صبح

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تضمنت موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من البرامج الرئيسية التى تندرج تحتها مجموعة من البرامج الفرعية، ويهدف البرنامج الرئيسى الأول إلى توفير الموارد التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة 2018/2022، ويندرج تحته البرنامج الفرعى "التعاون مع شركاء التنمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والثنائية".

 

ومن أجل توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية واستجابة لطلبات الوزارات من المستهدف الانتهاء من توقيع اتفاقيات لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية فى مختلف قطاعات الدولة بقيمة إجمالية نحو 14 مليار دولار بحلول عام 2020، تبلغ قيمة الاتفاقيات الثنائية منها نحو 4.1 مليار دولار، واتفاقيات المؤسسات الدولية 10.3 مليار دولار.

 

فى حين بلغت قيمة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة 2014 – 2018 لتمويل المشروعات 27.1 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار اتفاقيات ثنائية، و20.2 مليار دولار اتفاقيات مع مؤسسات دولية، فى حين بلغت قيمة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة 2010 - 2014 لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية 19 مليار دولار منها 5.1 مليار دولار اتفاقيات ثنائية، و13.7 مليار دولار اتفاقيات مع مؤسسات دولية.


وزارة الاستثمار

البرامج والاداء

الموازنة العامة

تمويل المشروعات

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