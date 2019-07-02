الحكومة تستعرض مخطط مشروع النقل الجماعى بالحافلات السريعة

كتب أحمد حسن

عقد عدد من الوزراء ومحافظ الجيزة ، اجتماع لاستعراض مخطط مشروع النقل الجماعى بالحافلات السريعة، بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان، واللواء علاء متولى، مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، ورانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر.

وأكد المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، أهمية هذا المشروع، الذى سيحسن من وجه العمران بمحافظة الجيزة، ويسهم فى تعزيز الاتصالية بين المدن الجديدة والمدن القائمة، مما يسهم فى زيادة معدلات التسكين بالمدن الجديدة، وحل مشكلة المواصلات بها، موضحاً أن هناك منظومة متكاملة للنقل الجماعى بالمدن الجديدة، وهناك وحدة منشأة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، وتتولى إعداد خطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى.

واستعرض المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، مخطط مسار مشروع النقل بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى نحو 42 كم، وتضم 39 محطة، و3 محطات نهائية، موضحاً أن المشروع يوفر النقل الذكى السريع، ويتم التحكم فى الأتوبيسات من خلال أحدث الأجهزة لمتابعة الموقع والوقت الفعلي لأماكنها، وخطوط السير وبرمجة الخدمات.

وأوضح مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، أن المشروع يتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث تأتى أهمية تكامل وسائل النقل، من خلال مرونة نقل الركاب بين الطرق ووسائل النقل، وسهولة الوصول إلى النظام وإنشاء شبكة شاملة لاكتساب المزيد من الركاب، وتُعد وسائل النقل العام المتنوعة المصممة للأشخاص رمزاً لتقدم المدينة وتطورها، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يقوم بدعم الحكومة في التحرك نحو نظام النقل المتكامل من خلال قيادة أدوات النقل المستدامة.