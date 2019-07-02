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الحكم بقضية أسعار الترابط بين "فودافون" و"جهاز الاتصالات" 7 سبتمبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:46 م
الحكم بقضية أسعار الترابط بين "فودافون" و"جهاز الاتصالات" 7 سبتمبر مقر فودافون بالقرية الذكية-ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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قررت المحكمة الادارية العليا، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من شركة فودافون والتى طالب فيها بإلغاء قرار الجهار القومى لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط بين شركة فودافون وكافة شركات الاتصالات الأرضى المحمول، إلى 7 سبتمبر المقبل، وفقا لما أكده مسؤول رفيع بشركة فودافون لـ"اليوم السابع".

كانت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما، فى وقت سابق، بإلغاء قرار الجهار القومى لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط "انهاء المكالمات على كل شبكة" بين شركه فودافون والمصرية للاتصالات.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 30063 لسنه63 الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

يذكر أن الترابط هو الربط الفنى بين شبكتين بشكل يسمح لعملاء الشركتين بالتواصل.

 


فودافون

جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

اسعار الترابط

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