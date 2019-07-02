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الحرس الثورى الإيرانى يقتل متشددين اثنين فى شمال غرب البلاد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:04 م
الحرس الثورى الإيرانى يقتل متشددين اثنين فى شمال غرب البلاد الحرس الثورى
رويترز

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ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم الثلاثاء أن قوات الحرس الثورى قتلت عضوين فى جماعة "إرهابية مناهضة للثورة" الإيرانية فى عملية أمنية بشمال غرب البلاد.

ولم تذكر الوكالة اسم الجماعة لكن الاشتباكات معتادة فى هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة، والتى تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذى يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستانى المحظور فى تركيا.

وتقع هذه المنطقة على الحدود مع العراق وتركيا معا.

وقال الحرس الثوري في بيان بثته الوكالة "وقعت الاشتباكات اليوم في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب... كان الإرهابيون يحاولون التسلل إلى إيران... واستُشهد في الاشتباكات اثنان من الحرس أيضا".

وأضاف البيان أن عددا آخر من المتشددين أصيب فيما صادر الحرس بعض الأسلحة والمتفجرات وأنظمة الاتصالات.

 

 


الحرس الثورى الإيرانى

إيران

الأكراد

الجماعات الكردية

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