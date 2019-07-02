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الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:43 م
الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمدفتحى

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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس مصطفى.م.ع عاطل 3 سنوات مع الشغل وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز بركة بمحافظة المنوفية.

 

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط مصطفى.م.ع، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز بركة السبع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس مصطفى.م.ع عاطل 3 سنوات مع الشغل وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز بركة بمحافظة المنوفية.

 

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط مصطفى.م.ع، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز بركة السبع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


جنايات شبين الكوم

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اتجار فى المواد المخدرة

امن المنوفيه

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