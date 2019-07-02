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الحبس سنة مع الشغل لعاطل زور محرر رسمى فى أحد القضايا بسوهاج

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:16 م
الحبس سنة مع الشغل لعاطل زور محرر رسمى فى أحد القضايا بسوهاج المستشار جمال عوض شراقة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "حسن.خ.ج" 32 سنة، عاطل بالحبس مع الشغل سنة واحدة، لاتهامه بتزوير محرر رسمى بدائرة قسم ثانى سوهاج .
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار جمال عوض شراقة، وعضوية المستشارين عبد المحسن زكريا، وروميل شحاتة، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث الواقعة، الى عام 2018 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما كشفت مباحث الأموال العامة بسوهاج، عن قيام المتهم بتزوير محرر رسمى فى أحد القضايا على غير الحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

محافظه سوهاج

امن سوهاج

جنايات سوهاج

مباحث الاموال العامه

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