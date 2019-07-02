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الجيش السورى يستهدف إرهابيى فتح الشام بريفى حماة وإدلب

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:21 م
الجيش السورى يستهدف إرهابيى فتح الشام بريفى حماة وإدلب الجيش السورى ارشيفية
أ ش أ

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 استهدفت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء مسلحي تنظيم "فتح الشام" الإرهابي جبهة النصرة سابقا، في عدة محاور بريفي حماة وإدلب، ردا على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائهم بالقذائف على المدنيين بريف حماة.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المدفعية السورية استهدفت تجمعات ونقاطًا محصنة لإرهابيي فتح الشام في قرية الحويجة بريف حماة الشمالي وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين بريف حماة الشمالي.
 
وفي ريف إدلب الجنوبي، استهدفت وحدات من الجيش مناطق انتشار الإرهابيين في محيط قريتي كفرسجنة ومعرة حرمة في منطقة معرة النعمان، بالإضافة إلى استهداف نقاط تسلل الإرهابيين في الأراضي الزراعية المحيطة بقرية الفطيرة على المحور ذاته ما أسفر عن إيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين وتدمير مقرات وأسلحة وذخائر لهم.
 
يذكر أن التنظيمات الإرهابية التي تنضم معظمها تحت زعامة تنظيم فتح الشام المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب تواصل خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

سوريا

ريفي حماة وإدلب

الإرهابيين

الجيش السورى

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