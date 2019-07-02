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التنمية المحلية: بدء اختبارات المتقدمين لشغل 65 وظيفة قيادية بالمحافظات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:43 ص
التنمية المحلية: بدء اختبارات المتقدمين لشغل 65 وظيفة قيادية بالمحافظات الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدأ فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضح قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المتقدمين يتنافسون لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات "وكيل أول وزارة - وكيل وزارة - مدير عام"، للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء".

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت أنه تقدم لشغل الوظائف 1182 متقدما فى الإعلان رقم 2 لسنة 2019، وسيتم إجراء اختبار نظرى للمتقدمين، ومقابلة من خلال لجنة تضم مجموعة من المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة، مؤكدة سعيها لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.


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