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التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح مستورد من رومانيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:33 م
التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح مستورد من رومانيا حبوب القمح
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  اليوم الثلاثاء، على شراء 60 ألف طن قمح مستورد  من خلال  مناقصة  عالمية من  رومانيا.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
 
كما يجرى فرز القمح الوارد بمعرفة اللجنة المشكلة لكل مورد على حدى، طبقًا للبيانات المدونة ببطاقة الرقم القومى الخاص به، وطبقًا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة وتسليم صورة منه للمورد لمطابقته على أصل المحضر الموجود، وأن يجرى تجميع المستندات الخاصة بكل عميل لاستخراج الشيك أو السداد للمورد خلال 48 ساعة.
 
 

التموين

هيئة السلع التموينية

قمح مستورد

رومانيا

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