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التعليم: امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين تمر دون مشكلات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:08 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين تمر دون مشكلات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 فى مادة التربية الوطنية بإجمالى 192 طالب وطالبة فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
 
وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس عشر والأخير، لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات، بأداء الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد (117071) طالب/ طالبة. 
 
كما يؤدي طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد (368) طالب/ طالبة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

الثانوية العامة 2019

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