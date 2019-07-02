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التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:49 ص
التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية العقيد الركن تركى المالكى
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابى من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى، الذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكى بحسب الوكالة الرسمية السعودية (واس)، أن الحادث يجرى متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقى عن هذا العمل الإرهابي.

 


التحالف العربى

هجوم إرهابى

المليشيا الحوثية

مطار أبها الدولي

أخبار السعودية

اليوم السابع بلس

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