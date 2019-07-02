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التأمين الصحى يكشف نسب اشتراكات الموظفين العاملين بالقطاعين العام و الخاص

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:22 م
التأمين الصحى يكشف نسب اشتراكات الموظفين العاملين بالقطاعين العام و الخاص زيارات ميدانية لمنشأت التأمين الصحى لمتابعة العمل بداخلها
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة التأمين الصحى، اشتراكات الموظفين العاملين بالقطاع العام و الخاص و قطاع الأعمال وفقا للقانون 79 لسنة 1975  مؤكدة أنه أنه يتم خصم 1% من المنتفع و3 % من الدخل الخاضع للضريبة.

وقالت مصادر بهيئة التأمين الصحى، إنه يتم توفير كل الخدمات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين بدون أى تحمل مع الاستمرار فى رفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها لتعمل وفق قواعد المنظومة الجديدة مع التطبيق المرحلة لمنظومة التأمين الشامل.

وأضاف أن الدولة دعمت هيئة التأمين الصحى ماليا لتوفير أفضل مستوى خدمى للمنتفعين فى ظل الاهتمام بالأمراض النادرة خاصة عند الأطفال.

  


التأمين الصحى

المستشفيات

قطاع الأعمال

القطاع العام

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