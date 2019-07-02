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التأمين الصحى بالمنوفية: تعاقدنا مع جهات جديدة لرفع مستوى الخدمة الطبية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:09 ص
التأمين الصحى بالمنوفية: تعاقدنا مع جهات جديدة لرفع مستوى الخدمة الطبية التأمين الصحى بالمنوفية - ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر

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قال الدكتور علاء الدين عبد الحى علوان، مدير فرع  التأمين الصحى بالمنوفية، إنه يسعى بخطى ثابتة فى إطار النهوض بالفرع والخدمة المقدمة للمواطنين بشكل متميز ويرضى عنه الجميع .

وأوضح علوان، أنه فى مجال التعاقدات للنهوض بالفرع، تم التعاقد مع الجهات الخارجية الجديدة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين .

وأضاف علوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم إنشاء عيادة بالعرب بالباجور، وإمداد العيادة بالعمالة اللازمة من أطباء وفنيين وإنشاء صيدلية ومخزن بالعيادة، كما تم إنشاء لجان استشارية للتيسير على المرضى ضمت "لجنة الدواء، لجنة الأورام، لجنة حقن الليوسنتس"، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات للموافقة على إنشاء لجنةMS .

وأشار علوان إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الطبية الفرعية بمنوف، وذلك لتصحيح الوضع القانونى والإدارى، لما يترتب عليه من فحص أعمال اللجنة السابق، علاوة على تخصيص مبنى بعزبة لمعى بمركز أشمون وتشطيبه بالكامل، وجارى الآن تجهيزه عن طريق متبرعين ورجال أعمال دون تحمل الهيئة أى أعباء مالية، ليكون عيادة شاملة نموذجية بأشمون بدلا من المبنى الحالى.


التأمين الصحى

التأمين الصحى بالمنوفية

تامين صحى اشمون

المنوفية

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