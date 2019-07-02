التأمين الصحى: الدولة ملتزمة بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الجديدة أن الدولة ملتزمة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم.

وتابع أشرف اسماعيل: للمؤمن علية الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة يتم استرداد النفقات.

وأضاف اسماعيل : تقوم هيئة التأمين الصحى بتمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية الصحية وتابع : يتم استبعاد أى من مقدمى الخدمة فى حالة ثبوت تقصيره، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والجودة.