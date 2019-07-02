البيت الأبيض: إيران خصبت اليورانيوم تحت أعين إدارة أوباما

واشنطن (أ ش أ)

أكد البيت الأبيض أن إيران كانت تخصب اليورانيوم تحت أعين إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما .

وقال البيت الأبيض - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء "اتخذ النظام الإيرانى إجراء اليوم بزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ، بموجب الاتفاق النووى الإيرانى، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أى مستوى. هناك شك قليل فى أنه حتى قبل وجود الاتفاق، كانت إيران تنتهك شروطه".

وقالت القناة أن بيان البيت الأبيض جاء بعد ساعات من إعلان إيران انتهاكها شروط الاتفاق النووى الذى وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وتهديدها بأن تصل إلى إنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا يمكن استخدامه لإنتاج سلاح نووي.

وأشارت إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب كان أكبر من الحد الأقصى البالغ 300 كيلوجرام الذى يجيزه الاتفاق الذى انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام، ويفرض الاتفاق النووى قيودا على كل من حجم اليورانيوم الذى يمكن لإيران امتلاكه ودرجة نقاء تلك المخزونات، وهى قيود تستهدف إطالة المدة التى تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية إذا سعت لذلك.

وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض نسبته 3.6 فى المئة هو أول خطوة فى عملية ربما تستخدم لإنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا يمكن استخدامه لإنتاج سلاح نووي، بينما التخصيب الذى يقترب من 90 فى المائة ضرورى لإنتاج الأسلحة النووية.

وقد هددت إيران مؤخرا برفع تخصيب اليورانيوم بسرعة إلى مستويات صنع الأسلحة ابتداء من السابع من يوليو الجارى إذا فشلت أوروبا فى أن تقدم لها اتفاقا جديدا يوفر الإغاثة الاقتصادية.