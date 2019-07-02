البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم حديد عز لعدم إرسالها القوائم المالية

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 6 شركات، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لعدم إرسال القوائم المالية (المستقلة) عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس الماضى، بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم، ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركات.

وضمت قائمة الأسهم كلا من حديد عز، العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، العربية لاستصلاح الأراضى، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، الأهلى للتنمية والاستثمار.

كما قررت البورصة، استمرار إيقاف التعامل على أسهم نايل سيتى للاستثمار، سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون، العبوات الدوائية المتطورة، الورق للشرق الأوسط- سيمو، جلاكسو سميثكلاين، نظراً لعدم إرسال القوائم المالية للعام الماضى والربع الأول من العام الجارى.