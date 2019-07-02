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البنك المركزى: تدريب 90 فردا من البنوك الأفريقية و40 الشهر المقبل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:35 م
البنك المركزى: تدريب 90 فردا من البنوك الأفريقية و40 الشهر المقبل البنك المركزى
كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد

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كشف رامي أبو النجا ممثل البنك المركزي، إن البنك المركزى انتهى من تدريب 90 متدربا على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA، لافتاً إلى تدريب 40 فرد في الشهر القادم.

وأشار خلال مؤتمر جسور للتجارة الخارجية مع شرق ووسط أفريقيا، إلى أن البنك المركزي أطلق بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA، بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية، وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

وأشار شعراوي إلى أن المركزي يعمل حاليا على الانتهاء من دراسة إنشاء شركة ضمان الصادرات للدول الأفريقية بهدف دعم المصدرين والمستوردين بشرط استعانة المستورد بالخامات المصرية بنسب محددة.


البنك المركزي

دعم الصادرات

تدريب الأفارقة

ضمان

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