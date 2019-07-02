"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كتب محمود راغب

يشهد العالم اليوم الثلاثاء، كسوفاً كلياً للشمس تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440هـ، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440هـ.



وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الكسوف الكلى للشمس وتوقيت حدوثه والمناطق التى تراه، نسردها لقرائنا فى نقاط مبسطة كما يلى:-



1- الكسوف الكلى للشمس اليوم يتزامن مع نهاية شهر شوال.



2- يتفق توقيت وسط الكسوف الكلى للشمس مع اقتران شهر ذو القعدة.



3- يمكن رؤيته فى معظم أمريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكى.



4- يرى كلياً فى شيلى والأرجنتين.



5- لن يرى فى مصر و المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.



6- يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وست وخمسين دقيقة تقريباً.



7- تكون بداية الكسوف فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى.



8- يبدأ الكسوف ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً من مساء اليوم.



9- يغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 200,6 كم.



10- سوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 32,8 ثانية.



11- عند ذروة الكسوف الكلى التى ستكون فى الساعة التاسعة والدقيقة 22 مساء اليوم الثلاثاء.



12- سيغطى قرص القمر حوالى 105% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف.



13- ينتهى الكسوف الكلى عند الساعة العاشرة والدقيقة 44 تقريباً.



14- ينتهى الكسوف بجميع مراحله عند الساعة الحادية عشر والدقيقة 51 تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى.

