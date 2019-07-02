"البحث العلمي" تبدأ تنفيذ مشروع " بنك الأصول الوراثية" لأشجار النخيل بالوادي

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن مدير فرع أكاديمية البحث العلمي بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور محسن عبد الوهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن موافقة الدكتور محمود صقر، مدير أكاديمية البحث العلمي، علي تنفيذ مشروع " بنك الأصول الوراثية لنخيل الوادي الجديد".

أكد محسن، أن المشروع ينفذ بإشراف الدكتورة مي عبد المعز علام، المشرف علي مراكز التنمية الإقليمية أفرع أكاديمية البحث العلمي بالمحافظات، حيث يهدف المشروع للحفاظ علي الأصول الوراثية للأصناف الجيدة من نخيل الوادي الجديد، علي أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال 3 أشهر من الآن، وتحديدا في بادية أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة عامين كاملين.

أضاف أن المشروع ينفذ علبي قطعة أرض في المزرعة النموذجية التابعة للأكاديمية بمنطقة الشركة 6 شمال مدينة الخارجة، وسيكون الحفاظ علي أصول أشجار النخيل من خلال الحفظ بالشكل الخضري والثلاجات، في ظل تميز أصناف نخيل الواحات علي باقي أشجار النخيل.