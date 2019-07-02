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"البترول" تستعرض مع المؤسسة الكويتية عقدين لتوريد زيت خام لتكريره بمصر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:19 ص
"البترول" تستعرض مع المؤسسة الكويتية عقدين لتوريد زيت خام لتكريره بمصر حقل غاز _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على متانة العلاقات الثنائية بين مصر والكويت فى مختلف المجالات التى تحقق المصالح المشتركة وتحظى بالدعم الكامل من القيادة السياسية بالبلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال المهندس عبد الناصر الفليج العضو المنتدب للتسويق العالمى بمؤسسة البترول الكويتية والشيخ خالد الصباح نائب العضو المنتدب والوفد المرافق.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن العلاقات التجارية بين قطاع البترول ومؤسسة البترول الكويتية تشهد تطوراً مستمراً، مشيدة بالالتزام من الجانبين والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء استعراض العقدين التجاريين لتوريد كميات من الزيت الخام لتكريرها بمعامل التكرير المصرية بالإضافة إلى كميات من المنتجات البترولية وبحث فرص توسيع التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والمنتجات، كما تناول اللقاء أنشطة الاستثمار البترولية الكويتية بمصر.

ومن جانبه صرح الفليج أن التعاون مع قطاع البترول يمثل نموذجاً متميزاً وأن هناك رغبة ودافع لتطوير وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة فى ضوء عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.


مصر

البترول

الكويت

توريد الزيت الخام

المؤسسة الكويتية للبترول

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