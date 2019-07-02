سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:36 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 9 فلسطينيين من القدس والخليل بالضفة الغربية، فيما منعت عمال لجنة إعمار الخليل من إعادة إعمار منزل فى شارع الشهداء وسط المدينة، كما أخطرت بهدم منزل ومتنزه قيد الإنشاء شمالى نابلس.
ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من أنحاء متفرقة في المدينة وحولتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم، منهم ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية التي تعاني من استمرار الحصار والمواجهات منذ بداية الأسبوع وبشكل مكثف وممنهج. 
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، منعت قوات الاحتلال عمال لجنة إعمار الخليل، من إعادة إعمار منزل في شارع الشهداء وسط المدينة.
وذكرت مصادر في لجنة إعمار الخليل أن جيش الاحتلال احتجز عددا من عمال لجنة الإعمار وأوقف أعمال الترميم في منزل المواطن علي الناظر الكائن في شارع الشهداء، وأجبرهم على إخراج المواد المستخدمة في أعمال الترميم خارج المنطقة.
كما اعتقلت مجموعة من قوات الاحتلال الخاصة (المستعربون)، مواطنا ونجله من بلدة يطا جنوبي الخليل.
والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفياتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.
وأفاد منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب الجبور، بأن مستعربين من قوات الاحتلال، اقتحموا محلا تجاريا لبيع الذهب وسط يطا وأطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء، واعتدوا بالضرب على عدة نساء أثناء تواجدهن في المحل التجاري قبل أن يعتقلوا مواطنا ونجله، ويقتادوهما إلى جهة غير معلومة.
وفي نابلس، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل ومتنزه قيد الإنشاء في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، شمال نابلس.
وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بهدم منزل عقب الانتهاء من تشييده، يعود للمواطن غانم أحمد حسني، فيما أخطرت بهدم متنزه قيد الإنشاء على الطريق الواصل بين جنين ونابلس يعود للمواطن أحمد حسني إبراهيم، مضيفًا أن المستوطنين استولوا على معدات وعاثوا خرابا في المتنزه قبل شهور.


الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل

فلسطين

اعتقالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده معظم الجنوبية والمحيط الباسفيكي.. شوهد كلياً في شيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده معظم الجنوبية والمحيط الباسفيكي.. شوهد كلياً في شيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة