الاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية يدعمان برنامج "تغيرات المناخ بالنيجر" بـ13 مليون دولار

أ ش أ

وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، اتفاقية مع النيجر لتمويل (برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في حوض النيجر) بنحو 7.5 مليار فرنك أفريقي أي ما يعادل 12.9 مليون دولار أمريكي.

ووقع على الاتفاقية ممثلة الاتحاد الأوروبي في النيجر دنيسا الينا لونيت، وعن البنك الأفريقي للتنمية كاني ديا نورالدين، ووزير التخطيط بجمهورية النيجر كاني ايشاتو بولاما.

وقال وزير التخطيط بجمهورية النيجر "إن هذه المنحة المالية ستساعد في الحد من تآكل الموارد الطبيعية التي تعرضت منذ عقود لمواسم الجفاف، علاوة على مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن الهدف من برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في حوض النيجر هو المساهمة بفاعلية في تحسين مرونة النظم البيئية في نهر النيجر، وللسكان عبر إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.

وأوضح أن المنحة المالية ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعمل على مكافحة تآكل نهر النيجر، لافتا إلى أنها ستخدم بوجه عام في تطوير البنية التحتية من عدة جوانب.