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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى للحوثيين على مطار أبها السعودى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:51 ص
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى للحوثيين على مطار أبها السعودى مطار أبها ـ صورة أرشيفية
أبو ظبى(أ ش أ)

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابى الذى شنته ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران فجر اليوم الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولى جنوبى المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء الإماراتية " وام" - بشدة هذا العمل الإرهابى، وقالت " إنه يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، كما أنه دليل جديد على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، منددة بهذا الاعتداء الآثم الذى يستهدف أمن المملكة وأمن شعبها، ويمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

وأكد بيان الوزارة مجددا تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء فى المملكة، وتأييدها ومساندتها لها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التى تتخذها فى مواجهة التطرف والإرهاب الحوثى.

كما أكد أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فى الإمارات، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى.

 


الامارات

مطار ابها

الهجوم على مطار ابها

السعوديه

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