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الإحصاء: 28.7 مليار دولار صادرات مصر لـ"التجمعات الدولية" بزيادة 6.6% خلال عام 2018

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:54 ص
الإحصاء: 28.7 مليار دولار صادرات مصر لـ"التجمعات الدولية" بزيادة 6.6% خلال عام 2018 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام

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​بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى دول التجمعات الدولية، 28,7 مليار دولار عام 2018، مقابل 26,9 مليار دولار فى 2017 بنسبة زيادة قـدرها 6.6%.
ويشار إلى أن التجمعات الدولية، هى، تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية.
 
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية خلال عام 2018، جاءت صادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى، حيـث بلغـت قيمتهـا 9,4 مليار دولار عام 2018، مقابـل 9,8 مليـار دولار عــام 2017، بنسبــة إنخفاض قدرها 3.5%.
 
تلاها تجمع الأسكـوا، بإجمالى صـادرات، بلغ 7.9 مليار دولار عام 2018، مقابـل 8.1 مليـار دولار عام 2017، بنسبـة انخفاض قدرها 2.4%، وجاءت مجموعة الكوميسا فى المرتبـة الأخيرة، حيـث بلغ إجمالى قيمة الصادرات لها 1,9 مليـار دولار عام 2018، مقابل 1,6 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 16.6%.
 
وفى المقابل بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات التى تتضمن مصر،  36,8 مليار دولار عام 2018، مقابل 30.6 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 20.4%.
 
وجاءت واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى، حيـث بلغـت قيمتها  12,9 مليار دولار عام 2018، مقابل 9,8 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 32.2%، تلاها مجموعـة الخمس عشرة، بإجمالى واردات، بلغ 9,1 مليار دولار عـام 2018، مقابل 9,3 مليار دولار عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.
 
وفى المرتبـة الأخيرة، جاء تجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالـى قيمة الواردات منه 1.0 مليار دولار عام 2018، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 64,4%.
 
وفى سياق متصل، أشار البيان الإحصائى إلى حجم التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لا تتضمن مصر وهى، تجمع الإتحاد الاوروبى ، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور، حيث أظهرت البيانات أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات، بلغ 12,0 مليار دولار عام 2018، مقابل 10.1 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 18.6%.
 
وجـاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى، حيث بلغــت قيمتهـا 9.0 مليار دولار عام 2018، مقابل 7.7 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيـادة قدرهـا 17.8%، تلاها تجمـع النافتا، بإجمالى صادرات 1.8 مليار دولار عـام 2018، مقابل 1.5 مليار دولار عـام 2017، بنسبـة زيادة 21.9%.
 
فيما جاء فى المرتبـة الأخيرة مجموعة تجمع الافتا، حيث بلـغ إجمالى قيمة الصــادرات إليها 0.2 مليار دولار عام 2018، مقابل 0,4 مليار دولار عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 38,4%.
 
وعلى مستوى الواردات، بلغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 37,2 مليار دولار عام 2018، مقابل 32.6 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 14.1%
 
وجاءت واردات مصر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبــة الأولـى، حيـث بلغت قيمتها 21,8 مليار جنيه عام 2018، مقابل 20.1 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 8.8 ، تلاها النافتا، بواردات بلغت قيمتها 5.9 مليـار دولار  عام 2018، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيـادة قدرها 40,6%.
 
 وفى المرتبة الأخيرة، جاء تجمع الأفتا، حيث بلـغ إجمالـى قيمة الواردات 1.6 مليـار دولار عــام 2018، مقابل 0,9 مليار دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 67,1%.
 

التجمعات الدولية

صادرات مصر

واردات مصر

صادرات التجمعات الدولية

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