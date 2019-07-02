سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:00 ص
الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر 


الصغرى العظمى


القاهرة 25 37
شبين الكوم 24 36
طنطا 25 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32
مطروح 25 30
السلوم 24 31
سيوة 25 38
بورسعيد 26 31
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 22 32
رفح 22 32
رأس سدر 26 38
نخل 20 35
نويبع 26 37
طابا 25 35
كاترين 17 31
الطور 25 37
شرم الشيخ 29 38 
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بني سويف 26 38
المنيا 27 39
أسيوط 27 39
سوهاج 27 40
قنا 28 42
الأقصر 29 43
أسوان 30 43
أبوسمبل 28 42
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 27 38
أبو رماد 28 37
حلايب 29 36
رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية


الصغرى العظمى


مكة المكرمة 26 42
المدينة 26 42
الرياض 27 44
المنامة 32 40
أبوظبى 30 41
الدوحة 31 44
الكويت 31 47 
دمشق 14 36
بيروت 25 30
عمان 17 33
القدس 18 29
غزة 21 30
بغداد 28 44
مسقط 31 39
صنعاء 15 30
الخرطوم 28 39
طرابلس 21 29
تونس 22 35
الجزائر 20 26
الرباط 15 23
نواكشوط 22 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم 


الصغرى العظمى


أنقرة 14 32
إسطنبول 21 30
إسلام آباد 29 32
نيودلهى 31 42
جاكرتا 23 32
بكين 23 35
كوالالمبور 24 33
طوكيو 22 26
أثينا 20 33
روما 19 33
باريس 13 24
مدريد 20 35
برلين 11 20
لندن 12 21
مونتريال 19 28
موسكو 13 23
نيويورك 23 32
واشنطن 19 31


الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"البحوث الفكلية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفكلية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

29 ألف دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 فى مصر

29 ألف دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 فى مصر

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

4 ملايين تفصل "كازابلانكا" عن الوصول لأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

4 ملايين تفصل "كازابلانكا" عن الوصول لأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

"إيه أسباب التغيرات فى سعر الذهب؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إيه أسباب التغيرات فى سعر الذهب؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 مكاسب حققها الفراعنة بعد ثنائية أوغندا.. مصر تحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.. الشناوي يسطر التاريخ .. المحمدي إضافة جديدة في الهجوم.. استمرار اللعب على استاد القاهرة.. والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

5 مكاسب حققها الفراعنة بعد ثنائية أوغندا.. مصر تحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.. الشناوي يسطر التاريخ .. المحمدي إضافة جديدة في الهجوم.. استمرار اللعب على استاد القاهرة.. والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة