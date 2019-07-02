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"الآفات الزراعية" تستحدث لجنة جديدة للرقابة على المبيدات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:00 ص
"الآفات الزراعية" تستحدث لجنة جديدة للرقابة على المبيدات.. اعرف التفاصيل مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور  محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه تم استحداث لجنة جديدة للرقابة على المبيدات تضم فى عضويتها ممثلين عن شرطة البيئة والمسطحات ومصلحة الجمارك والرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومدير جمرك الإسكندرية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، مضيفا:  أنه تم  زيادة عدد الحملات التى تقوم بها شرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع المعمل المركزى للمبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وأضاف  رئيس لجنة المبيدات، فى التقرير السنوى الذى تم عرضه على وزارة الزراعة، وحصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أنه  تم تدريب عدد (100) من الكوادر الشابة  من 20 محافظة بواقع 5 من كل محافظة على الرقابة على المبيدات، بحيث تتبع هذه الكوادر أقسام مكافحة الآفات فى المديريات إدارياً والمعمل المركزى للمبيدات فنياً، مع العمل على منحهم صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وأوضح "عبد المجيد" إنه تم البدء فى إنشاء مراكز متميزة فى كل مديرية زراعة كمرحلة أولى تحتوى على جميع مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوق منها وبأسعار معتدلة، وفى حالة نجاح هذه التجربة تعمم فى كل المديريات، وقد تم بالفعل افتتاح مركز تميز بمديرية الزراعة بمحافظة قنا، وجارى إنشاء مركز تميز بمديرية الزراعة بالشرقية ومركزين بمحافظة الإسكندرية.

وتابع  رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة نظمت عددا من البرامج التدريبية والتى من شأنها المساهمة فى ترشيد إستخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية ورفع المستوى المعرفى نحو الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات وحث أصحاب المصلحة للمشاركة فى هذه البرامج التدريبية كضريبة مجتمعية تدفعها.


الافات الزراعية

لجنة مبيدات

المبيدات

ترشيد المبيدات

حملات رقابية

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