سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"الآفات الزراعية": برامج تدريبة لمزارعى الفراولة والجوافة لتصدير منتجاتهم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:25 م
"الآفات الزراعية": برامج تدريبة لمزارعى الفراولة والجوافة لتصدير منتجاتهم مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت  وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تطبيق البرنامج التدريبى لصغار المزارعين لتأهيلهم للدخول فى منظومة التكويد التى تمكنهم من تصدير منتجاتهم للخارج  بكل المحافظات.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن البرنامج التدريبى  يقوم به خبراء لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، فى إطار مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنه ومؤسسة اقتصاد المعرفة "شبكة بشاير"، لافتا إلى أن المستهدف تدريب 1000 من صغار المزارعين لمحاصيل التصدير.

وأضاف "عبدالمجيد" لـ "اليوم السابع"، أنه يتم خلال هذا العام تدريب 300 من بينهم 200 من مزارعى الفراولة فى محافظتى القليوبية والبحيرة و100 من مزارعى الجوافة، موضحا:"أن البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيده قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.

 


الافات الزراعية

تكويد المزراع

متبقيات المبيدات

المبيدات

تصدير الجوافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. استمرار حملة تحصين الماشية لمرض الحمى القلاعية والمتصدع بالمحافظات

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:45 م

"استرداد أرضى الدولة" تبدأ الموجة الـ13 لإزالة التعديات.. وتؤكد: نتعامل بحزم

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:23 م

البحوث الزراعية تسعين بالباركود لتوثيق 250 نوع نباتات طبية وبرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:25 ص

الزراعة: تحليل 4639 عينة مبيدات واردة من الجمارك لدراسة مخاطرها

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:05 ص

الموافقة على تصدير 207 أطنان تقاوى ذرة وبرسيم لـسبع دول خلال 7 أيام

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:58 ص

تحتل المركز الثانى بعد الموالح.. ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ700 ألف طن

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة