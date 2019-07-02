اعتقال 3 أشخاص فى أستراليا لتخطيطهم لشن هجمات إرهابية

كانبيرا (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الأسترالية ثلاثة أشخاص لتخطيطهم لشن هجمات على مواقع فى مدينة سيدنى تشمل مبانى تابعة للشرطة ووزارة الدفاع ومحاكم وكنائس وبعثات دبلوماسية.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن ايان كارتنى مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية قوله إن المشتبه به الأول يبلغ من العمر 20 عاما، وكان يخضع لمراقبة الشرطة لمدة عام منذ عودته الى سيدنى قادما من لبنان.

وأضاف كارتنى أنه من المنتظر أن يتم توجيه اتهامات للمشتبه به بالتخطيط لشن عمل إرهابى والاستعداد لدخول أفغانستان بغرض الإنخراط فى أعمال عدائية لصالح تنظيم داعش، وفى حال إدانته فانه سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وأوضح أن المشتبه به الثانى يبلغ من العمر 23 عاما، ومن المتوقع أن يواجه تهمة الانضمام لمنظمة ارهابية، وقد يواجه السجن لمدة 10 سنوات، بينما المشتبه به الثالث يبلغ من العمر 30 عاما، ومن المتوقع أن يواجه تهمة التحايل من أجل الحصول على مزايا مادية من خلال المطالبة بشكل غير مستحق للحصول على إعانة البطالة، وفى حال الإدانة فانه سيواجه امكانية السجن لمدة 10 سنوات.

ولفت كارتنى إلى أن المخطط الارهابى كان لا يزال فى مراحله الأولى، وهو يعد المخطط ال 16 الذى يتم احباطه من قبل الشرطة الاسترالية منذ رفع مستوى التهديد الإرهابى فى سبتمبر 2014.