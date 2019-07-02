سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال مسئول أمنى وأخر عسكرى بسريلانكا بسبب تفجيرات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:20 م
اعتقال مسئول أمنى وأخر عسكرى بسريلانكا بسبب تفجيرات أحد مواقع الهجوم بسريلانكا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم شرطة سريلانكا إنها ألقت القبض على كل من مفتشها العام ووكيل وزارة الدفاع السابق اليوم الثلاثاء لتقاعسهما عن منع وقوع هجمات على كنائس وفنادق فخمة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 250 قتيلا فى أبريل.

وأضاف جوناسيكيرا أن إدارة التحقيق الجنائى اعتقلت المفتش العام بوجيث جاياسوندارا ووكيل وزارة الدفاع السابق هيماسيرى فرناندو أثناء تلقيهما العلاج فى مستشفيين حكوميين.

وكان المدعى العام دابولا دى ليفيرا أمر باعتقالهما أمس الاثنين وطالب قائد الشرطة بالإنابة بتوجيه اتهامات إليهما، منها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع جاياسوندارا أو فرناندو للتعليق. وكانا الاثنان قد مثلا أمام لجنة برلمانية تحقق فى الهجمات ونفيا الاتهامات الموجهة إليهما.

 

 


سريلانكا

هجمات سريلانكا الإرهابية

استهداف كنائس سريلانكا

شرطة سريلانكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة