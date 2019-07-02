اعتقال مسئول أمنى وأخر عسكرى بسريلانكا بسبب تفجيرات

رويترز

قال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم شرطة سريلانكا إنها ألقت القبض على كل من مفتشها العام ووكيل وزارة الدفاع السابق اليوم الثلاثاء لتقاعسهما عن منع وقوع هجمات على كنائس وفنادق فخمة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 250 قتيلا فى أبريل.

وأضاف جوناسيكيرا أن إدارة التحقيق الجنائى اعتقلت المفتش العام بوجيث جاياسوندارا ووكيل وزارة الدفاع السابق هيماسيرى فرناندو أثناء تلقيهما العلاج فى مستشفيين حكوميين.

وكان المدعى العام دابولا دى ليفيرا أمر باعتقالهما أمس الاثنين وطالب قائد الشرطة بالإنابة بتوجيه اتهامات إليهما، منها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع جاياسوندارا أو فرناندو للتعليق. وكانا الاثنان قد مثلا أمام لجنة برلمانية تحقق فى الهجمات ونفيا الاتهامات الموجهة إليهما.