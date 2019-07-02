اعتقال قائد شرطة سريلانكا على خلفية فشله في إحباط تفجيرات الفصح

وكالات الأنباء

اعتقلت السلطات السريلانكية، قائدا سابقا في الشرطة قالت إنه فشل في إحباط تفجيرات عيد الفصح التي راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين.

وكان رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، قد تعهد بالقضاء على الإرهابيين المسؤولين عن اعتداءات الفصح التي أدت إلى مقتل 258 شخصا، أثناء إحياء الذكرى العاشرة لانتهاء الحرب الطويلة مع متمردي التاميل-وفقا لموقع عين الإماراتى.

وكانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.

وقررت الحكومة السريلانكية فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

وارتفعت أعداد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت الكنائس والفنادق في البلاد إلى 290 قتيلا ونحو 500 جريح، بحسب ما أكده متحدث باسم الشرطة السريلانكية.