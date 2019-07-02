اضبط مخالفة.. بالوعة صرف مكشوفة أمام مجلس مدينة زفتى فى الغربية

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، بسبب وجود بالوعة صرف صحى مكشوفة بدأخل حديقة أمام مجلس مدينة زفتى ، وسط تجاهل التنفيذين بالمجلس .

وفى هذا الصدد قال أحمد عبده أحد الأهالى لـ " اليوم السابع "، أن الحديقة كانت فى السابق مقصد الأهالى لقضاء العطلات الرسمية بها ، وكان يوجد بها سور حديدى وزراعات تشكل مظهر جمالى ، ومنذ حوالى سنتين أصبح الاهمال يطاردها ، وتم خلع السور الحديدى وتدهور الزراعات بها .

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه ، بضرورة تغطية البالوعة حفاظا على أرواح المئات من الأطفال والتى يترددون على الحديقة يوميا بصحبة أسرهم ، كما أن الحديقة لا يؤكد بها سور حديدى والذى تم خلعه منذ أكثر من عام لتطويرها .