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اضبط مخالفة.. بالوعة صرف مكشوفة أمام مجلس مدينة زفتى فى الغربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:00 ص
اضبط مخالفة.. بالوعة صرف مكشوفة أمام مجلس مدينة زفتى فى الغربية بالوعة صرف مكشوفة أمام مجلس مدينة زفتي في الغربية
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، بسبب وجود بالوعة صرف صحى مكشوفة بدأخل حديقة أمام مجلس مدينة زفتى ، وسط تجاهل التنفيذين بالمجلس .

وفى هذا الصدد قال أحمد عبده أحد الأهالى لـ " اليوم السابع "، أن الحديقة كانت فى السابق مقصد الأهالى لقضاء العطلات الرسمية بها ، وكان يوجد بها سور حديدى وزراعات تشكل مظهر جمالى ، ومنذ حوالى سنتين أصبح الاهمال يطاردها ، وتم خلع السور الحديدى وتدهور الزراعات بها .

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه ، بضرورة تغطية البالوعة حفاظا على أرواح المئات من الأطفال والتى يترددون على الحديقة يوميا بصحبة أسرهم ، كما أن الحديقة لا يؤكد بها سور حديدى والذى تم خلعه منذ أكثر من عام لتطويرها .

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بالوعة صرف

الصرف الصحي

مجلس مدينة زفتي بالوعة

محافظ الغربية

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