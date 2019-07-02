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استمرار حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة حكومية فى السيدة زينب

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:13 م
استمرار حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة حكومية فى السيدة زينب محكمة-أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه فى سرقة سيارة حكومية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من مشرف حركة السيارات بإحدى الجهات الحكومية، يفيد باكتشافه سرقة "ميكروباص" ملك الجهة محل عمله وذلك عقب تركها بأحد الشوارع ولم يتهم أو يشتبه في أحد.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.
 
وبمواجهة رجال المباحث المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه بالبيع في السيارات المستولى عليها، وارشد عن مكان السيارات المستولى عليها ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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طرق سرقة السيارات

السيدة زينب

محكمه جنوب القاهره

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