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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:20 م
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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات فى "سيبريا" الروسية إلى 18 شخصا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:08 م
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات فى "سيبريا" الروسية إلى 18 شخصا بوتين فى سيبيريا ارشيفية
أ ش أ

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 أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت المناطق الواقعة جنوب شرق منطقة سيبريا إلى 18 شخصا.
 
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن رئيس الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ فالنتين نيليوبوف قوله " إن 18 شخصا لقوا مصرعهم فيما لايزال البحث جاريا عن 17 شخصا في عداد المفقودين ".
 
وبحسب وزارة الطوارئ، فقد غمرت مياه الفيضانات أكثر من 4 الآف منزل ، فيما ذكر مسؤولون أن 1258 شخصا احتاجوا إلى مساعدة طبية، من بينهم 191 تم احتجازهم في المستشفى.
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام الأحد الماضي بتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات، كما أصدر أوامره أيضا إلى الجيش بالاشتراك في جهود الإغاثة، وذلك فور عودته إلى موسكو بعد المشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا باليابان.

سيبيريا

السلطات الروسية

فلاديمير بوتين

اليابان

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