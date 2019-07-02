ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات يوليو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17419 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1540 نقطة.
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