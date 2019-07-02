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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات يوليو

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:38 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات يوليو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17419 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1540 نقطة.


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