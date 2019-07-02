اختفاء "إسماعيلى" لاعبة منتخب سويسرا لكرة القدم واستمرار عمليات البحث

ذكرت وسائل إعلام سويسرية أن لاعبة بالفريق الكروى للسيدات وقلب الهجوم بالمنتخب الوطنى فلوريانا إسماعيلى لا تزال مختفية منذ ظهر السبت، بعد أن ذهبت فى رحلة استجمام لها فى بحيرة كومو الإيطالية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن نادى يونج بويز السويسرى، أعلن اختفاء اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما، وذكر فى بيان "علمنا أن لاعبة النادى فلوريانا إسماعيلى فقدت منذ ظهر السبت عند بحيرة كومو أثناء السباحة".

وأشار البيان إلى عمليات بحث متواصلة من قبل الشرطة السويسرية، وقال "ونحن فى غاية القلق، ومتمسكون بالأمل فى أن تلك الأمور ستنتهى على خير". لافتا إلى النادى على تواصل مستمر مع أسرة الإسماعيل.

وكانت صحيفة "ورييرى ديلا سيرا" الإيطالية ذكرت أن إسماعيلى، وهى ألبانية الأصل، ذهبت فى رحلة للاستجمام فى البحيرة مع إحدى زميلاتها فلا الفريق، مشيرة إلى أنها قامت وأصدقاء لها باستئجار قارب من مكان بالقرب من البحيرة.

وذكر موقع شيلا أن على مدار يومين سعت فرق الإنقاذ الإيطالية يائسة للعثور على فلوريانا إسماعيلى بعد أن قفزت من القارب فى الماء لافتا إلى أنه، لا يوجد أى أثر للاعبة كرة القدم السويسرية.