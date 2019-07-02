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اختتام التمرين العسكرى الأردنى الإماراتى المشترك

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:25 م
اختتام التمرين العسكرى الأردنى الإماراتى المشترك القوات الاماراتية
وكالات

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اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/‏‏‏1" بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الأردنية، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
 
وأكد مدير التمرين العميد الركن سعيد سالمين، أمس الاثنين أن العمل المشترك مع القوات الأردنية ليس بغريب على القوات الإماراتية "التي اكتسبت الخبرات التراكمية المختلفة في تنظيم التمارين المشتركة بمختلف أفرع القوات المسلحة بالمفهوم المشترك وفي مختلف مناطق العمليات".
 
وأشار إلى أن تمرين "الثوابت القوية/‏‏‏1" شكل مرحلة متقدمة في مسار التعاون العسكري بين البلدين، وتحديدا في ما يتعلق بإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين المشاركين في التمرين، كما أسهم التمرين بدرجة كبيرة في رفع كفاءة القوات المسلحة للبلدين.
 
 

القوات المسلحة الإماراتية

القوات المسلحة الأردنية

التمرين العسكري المشترك

الامارات

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