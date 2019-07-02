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"إيه أسباب التغيرات فى سعر الذهب؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:00 ص
"إيه أسباب التغيرات فى سعر الذهب؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إيه أسباب التغيرات الحالية فى سعر الذهب عالمًيا وفى مصر؟"، خاصة مع حالة التذبذات فى السعر فى البورصات العالمية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

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