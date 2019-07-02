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إنشاء وحدة تطوير البحث العلمى بجامعة طنطا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:55 م
إنشاء وحدة تطوير البحث العلمى بجامعة طنطا الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، على إنشاء وحدة تطوير البحث العلمي، وذلك بهدف تحقيق التميز في مخرجات البحث العلمي وأنشطته بما يخدم قضايا المجتمع ومعالجة مشكلاته.
 
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي سبع، أن إنشاء هذه الوحدة أصبح أمراً ملحاً لرفع مستوى المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة بهدف تحقيق إنجازات بحثية نوعية وابتكارية تساهم في أن تحتل الجامعة مركزاً مرموقاً بين الجامعات، وأن تكون مقصدا للدارسين والباحثين من داخل وخارج الجمهورية.
 
وأضاف  الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الهدف الأساسي لإنشاء الوحدة يكمن في تحسين الوضع التصنيفي للجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية من خلال مجموعة من الآليات، بالإضافة الى المساهمة وضع إطار عام لخطة استراتيجية للبحث العلمي في الجامعة، تنطلق من أولويات البحث العلمي، وبما يتفق مع رؤية ورسالة كل كلية والجامعة.

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

مجلس جامعه طنطا

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