إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الداخلة – الخارجة فى الوادى الجديد.

تلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، بلاغا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول 8 مصابين فى حادث مرورى بمركز الخارجة.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الكيلو 65 بطريق الخارجة - الداخلة، أسفر عن إصابة كمال محمد أحمد 65 سنة، ببتر بإصبع اليد اليسرى، عزيزة ربيع سيد 16 سنة، بجرح بأعلى الكتف الأيسر، رشا عبد الله متولى 17 سنة، باشتباه كسر باليد اليمنى، سماح حسن أحمد 20 سنة، بكدمات بالصدر، مدحت مراد على 22 سنة، بجروح بالزراع الأيسر، حسن سيد يوسف 32 سنة، بسحجات بالزراع الأيسر، سعيد عبد الله سعيد 21 سنة، بجرح قطعي بالحاجب الأيمن 3 سم، ومحمد أحمد سيد 33 سنة، جرح بالحاجب الأيسر 5 سم.

جرى نقل المصابين لمستشفي الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.