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إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل بأسيوط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:42 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
اسيوط _ هيثم البدري

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل على كوبرى بنى حسين بمركز أسيوط  وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
 
كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على كوبرى بنى حسين بدائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور.
 
وتم نقل المصابين إلي مستشفي أسيوط  الجامعي، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض علي النيابة العامة .

حوادث اسيوط

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