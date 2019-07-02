إصابة عاملين فى حريقين منفصلين بطما ودار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدار السلام جنوب شرقى المحافظة، والثانى بمركز طما شمال شمال سوهاج ونتج عن الحريق إصابة عاملين.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن وجود حريق وتم السيطرة عليهما بمعرفة قوات الحماية المدنية، وأشارت التحريات إلى وجود مصابين بالحريق الثانى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بنشوب حريق بناحية أولاد سالم بحرى دائرة مركز شرطة دار السلام انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مبنى بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك عبد العاطي ا ه 19 سنة طالب وتطايرت النيران لمنزلين وحوش مجاورين ملك كل من حمدان ع ه 65 سنة عامل واشرف ع ع ه 22 سنة عامل و صباح ع ا ه 50 سنة ربة منزل، تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بحوش الأول كما أضافوا بنفوق " 2 " رأس ماشية ودابة وبعض الطيور وإحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية أخطرت الإدارة البيطرية بدار السلام لإتخاذ اللازم وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وجاء البلاغ الثانى بنشوب حريق بناحية قاو غرب دائرة مركز طما، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك عدلي م ا 62 سنة عامل وتطايرت النيران لحوشين مجاورين ملك كلاً من ناصر ع م ا 35 سنة عامل وعلاء ع م ا 37 سنة عامل تم السيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كلاً من علاء ا م 15 سنة عامل " حروق بسيطة بالقدمين " وياسر ا م م 20 سنة عامل " حرق بسيط بالذراع الأيمن " وتم نقلهما لمستشفي طما المركزى وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بحوش الأول كما أضافوا بإحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل 00 ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة.